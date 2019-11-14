國民黨新北市立委參選人林國春今（14）日上午請到前新北市長朱立倫輔選，2人在林國春的競選總部比賽射飛鏢，賽後有抽題問答，林國春抽出題目，新北市統籌分配稅款六都最低，該如何讓中央正視新北市民的不平等待遇？朱立倫表示，新北市民真的是受到最不公平的待遇，財劃法到今天還沒有通過，而中央一直把新北市民當二等公民，執政黨對這件事一直沒有解決，

林國春則表示，新北市是台北市的8倍大，人口400萬，所以建議未來按照人口比例來分配中央的統籌分配稅，對新北市才公平、正義。2011年新北市每人平均是1.06萬，到2020年反而下降到1.02萬，這對新北市非常不公平。

朱立倫補充說，行政院長蘇貞昌是台北縣前縣長，他的子弟兵現在都是立委，為何都沒有好好替新北市爭取統籌分配稅、修改財劃法，朱酸說，會不會是因為蘇院長輸了市長？但無論如何，為了新北市民，不管是輸了縣長還是輸了市長都一樣。

朱立倫向板橋鄉親力薦林國春，稱讚林國春在地經營最紮實、認真、努力，未來在國會絕對最有戰力，林國春重視的治安、人民安全、全民平安，都是關鍵性的重點，相信他絕對是新北最好的在地立委，最好的國會戰將。

(中時 )