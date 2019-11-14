台鐵又出事！自強號駕駛室遭石頭砸裂 13:262019/11/14 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 擋風玻璃外層龜裂。(台鐵提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一列太魯閣號上周五深夜行經花蓮和平站時，集電弓突斷落拉扯電車線並擊中車體，導致停駛，未料今天上午又傳出，371次DMU自強號，在高雄橋頭間遭外物擊中，駕駛室擋風玻璃被砸到外層龜裂。台鐵表示，民眾在路線旁使用割草機，導致石頭彈跳擊中駕駛室玻璃，列車因此延誤6分鐘。 台鐵調查，14日從台中開往台東的371次DMU自強號，上午9時13分從橋頭準點開，在橋頭往楠梓間，路旁有民眾以割草機割草致石頭彈跳，駕駛室擋風玻璃被石頭砸到外層龜裂，經路警處理後，列車晚6分鐘自楠梓開車。 (中時 ) #石頭 #駕駛室 #自強號 也許您會感興趣 推薦閱讀 上山下海尋寶 柯冬雄石在有趣 04:102019/11/10 地方新聞 女腹痛15年就醫 超音波驚見石頭嬰 15:292019/11/12 搜奇 生活熱門新聞 好市多這一幕 她傻眼嘆看透人性… - 生活 逛淡水見裸背妹！狂露大奶酥 真面目曝光 - 生活 為何勞退僅6％人自提？關鍵恐出在低薪 - 生活 逛羅東夜市遜掉了 網：內行都逛這隱藏夜市 - 生活 好市多這食物稱霸負評第1名 網：被吉也要說 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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