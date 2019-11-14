一列太魯閣號上周五深夜行經花蓮和平站時，集電弓突斷落拉扯電車線並擊中車體，導致停駛，未料今天上午又傳出，371次DMU自強號，在高雄橋頭間遭外物擊中，駕駛室擋風玻璃被砸到外層龜裂。台鐵表示，民眾在路線旁使用割草機，導致石頭彈跳擊中駕駛室玻璃，列車因此延誤6分鐘。

台鐵調查，14日從台中開往台東的371次DMU自強號，上午9時13分從橋頭準點開，在橋頭往楠梓間，路旁有民眾以割草機割草致石頭彈跳，駕駛室擋風玻璃被石頭砸到外層龜裂，經路警處理後，列車晚6分鐘自楠梓開車。

(中時 )