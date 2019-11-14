今年公費流感疫苗因全球流感疫苗製造生產及供貨時程延後，分三階段施打，明（15）日起首批施打對象為國小至高中學生及醫事人員，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，明年1月1日起為其他公費對象。

對於65歲以上長者及學齡前幼兒如擔心太晚打疫苗，缺乏保護力，衛福部今天表示，可以考慮自費施打，至於施打地點可以電詢防疫專線1922。

行政院長蘇貞昌則在行政院會裁示，有人擔心太晚打疫苗，缺乏保護力，是不是要放棄公費乾脆自費施打疫苗，請衛福部持續協調疫苗廠商交貨狀況外，也請加強宣導，冬季流感疫情在明年1月才進入流行期，只要在明年春節前後的流感高峰期前施打，即可獲得一定保護力。

今年公費流感疫苗接種對象與去年度相同，包含50歲以上成人、孕婦、六個月以上至學齡前幼兒及潛在疾病患者，共提供約600萬劑公費疫苗。衛福部表示，今年為順應全球流感疫苗供應及使用趨勢，提供國人更周全的保護力，公費流感疫苗由三價升級為四價疫苗。但因世界衛生組織延後一個月公布選株決定，造成全球流感疫苗製造生產及供貨時程延後，今年度流感疫苗接種計畫延後且採分階段開打。

衛福部今天在行政院會提出流感疫苗接種計畫臨時動議，行政院長蘇貞昌在聽取報告後，作上述指示。蘇貞昌表示，冬季流感季節即將到來，要預防流感，接種疫苗是最具效益的方法，他4月初就核定從今年起，將公費流感疫苗升級，全面採用四價疫苗，政府投入加倍的經費共14.5億元，比往年增加近8億元，提供更完善的疫苗保護力，比三價疫苗多了一種疫苗株的保護，讓600萬國民健康更有保障。

(工商 )