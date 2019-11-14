新生代主持人Lulu黃路梓茵傳出秘戀盧廣仲，更傳出對方為了她狠甩交往6年女友，雖然盧廣仲經紀人兩個說法都駁斥，表示盧廣仲單身7年哪來的6年女友，但命理師毛衣老師觀兩人八字，發現盧廣仲喜歡低調的感情，所以若有6年地下情不是不可能，也發現兩人八字合在一起相當不合，適合當朋友就好。

毛衣老師表示，1985年7月15日生的盧廣仲八字為乙木未月，今年走偏財桃花本身就很旺，又暗藏偏財，代表盧個人不太喜歡穩定交往正式公開的戀情，所以有六年的地下情不是不可能，很難像經紀人所說的「單身七年」。

盧廣仲（左）與Lulu（右）傳出秘戀，命理老師看兩人八字發現盧廣仲桃花旺。（資料照／環球音樂提供）

Lulu的八字本身是甲木辰月，本身心善愛幫助朋友，而明年走七殺，在工作上會感到壓力不小，且容易出現爛桃花，所以要交往一定要慎選不要走錯路，至於lu廣兩人的八字合起來，是兩個害局。毛衣老師並不建議兩個人交往，所以就算是真正情侶，也很容易貌合神離聚少離多，建議當朋友就好。

明年兩人的工作運都不錯，尤其盧又走運又走正官，非常容易有名聲地位的提升，很期待他有好的作品，一定很容易被粉絲喜愛，祝福兩人明年事業開紅盤。

(中時電子報)