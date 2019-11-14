美國聯邦眾議院彈劾川普調查的首場公開聽證會昨（13）日正式登場，美官員再公布爆炸性內幕，川普面對記者詢問時稱自己「太忙了」，沒空看聽證會轉播，不過當天下午卻在推特狂發、轉貼聽證會有關貼文和影片，顯示即便沒空，內心還是相當在意。

美國聯邦眾議院彈劾川普調查的首場公開聽證會13日正式登場，川普面對記者詢問時稱自己「太忙了」，沒空看聽證會轉播，不過當天下午卻在推特狂發、轉貼聽證會有關貼文和影片，總計超過30條，顯示即便沒空，內心還是相當在意。

美東時間13日上午10時，眾議院針對川普彈劾調查的首場公開聽證會登場，美國各大新聞台實況轉播，當天美駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）、美國國務院負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent）連番宣示作證，泰勒開場時就公開爆炸性內幕，指他的助理7月時曾聽到川普在電話中詢問美駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）有關烏克蘭的調查進度，證實川普施壓調查政敵。

美聯社報導，當天稍後在與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會面的記者會上，川普被問及聽證會一事時回應自己「太忙了」，沒時間看轉播，聲稱對聽證會不感興趣，痛批聽證會是場「騙局」、「獵巫」，更表示不記得當初和桑德蘭的通話內容，不過當天下午他卻在推特瘋狂發布推文、轉發聽證會相關影片，總計超過30則，顯示內心仍對聽證會相當在意。

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

一則推文影片中，川普痛批民主黨發起的彈劾案是美國政治史上最大宗的詐欺案，「我們的國家陷入前所未有的危機，他們試圖阻止我只因我為你們而戰，我永遠不會讓這種事情發生。」

(中時電子報)