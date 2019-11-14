近日大陸河南驚傳一起駭人聽聞的霸凌案件，有一名國小女童竟遭三名

同學強行壓制，並且在她的眼睛裡塞入細碎的小紙張。女童家長帶著孩子就醫後陸續在眼內取出10多張碎紙。此事震驚社會，目前當地教育部門已經介入。

據《新京報》報導，河南禹洲一名7歲女童在下課期間遭到同班的三名同學強行壓住她並在她眼內塞紙。事後，該名女童隨即被家長帶到北京同仁醫院治療。在12日確定眼內沒有異常後，幾方協商一致，各自按照應該承擔的部分簽訂了賠償協議。

然而昨(13)日女童的母親卻告訴《澎湃新聞》女童眼裡又出現了一張紙張，並表示目前女童只要看到陌生人，眼角於太陽穴就會出現不適情況。女童的母親表示，截至目前為止，僅有一學生的爺爺來道歉，其他家長至今未曾露面。

據目前最新消息，學校、老師和肇事學生家長皆對受害方家長當面賠禮道歉，並取得了受害方家長的諒解，學校對涉事家長進行了嚴肅批評教育，要求涉事家長加強對孩子的安全教育和監管力度。

(中時電子報)