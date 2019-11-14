屏東2個月大女嬰疑遭悶死 警查原因 14:082019/11/14 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣新埤鄉箕湖村14日早上11時傳出一名2個月大嬰兒悶死案，目前警方正在調查釐清案情中，初步研判並無他殺。 這起嬰兒悶死案，一開始警方與消防隊傳出消息都不一樣，有說死者是2個月大嬰兒，也有說是2歲大孩童，更傳出是2歲童在床上玩耍不注壓死2個月大嬰兒。潮州警分局指出，目前研判，2個月大嬰兒疑因睡姿不正確，被子悶到沒有呼吸心跳造成，並不是外力介入造成死亡。 屏東消防隊指出，早上11點獲報一名嬰兒在家無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，真正死亡原因要由警方釐清。 (中時 ) #調查 #11 #警方 #女嬰 #消防隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙11就要調好鬧鐘開搶！ 蝦皮購物0時搶iPhone、半價Yamaha機車 15:062019/11/11 消費 只花17分6秒 阿里雙11銷售額超2014年 02:552019/11/11 財經 陸天貓雙11台灣展現買氣 08:412019/11/11 兩岸 天貓雙11 17分鐘GMV破2014年單日總量 08:412019/11/11 兩岸 大陸天貓雙11 香港美國買氣夯 08:412019/11/11 兩岸 2019天貓雙11 首分鐘GMV破65億元 08:412019/11/11 兩岸 《基金》雙11購物節助威，陸消費股樂翻天 09:432019/11/11 財經 momo《雙11超狂購物節》業績10分鐘破億、較平日成長20倍 12:362019/11/11 財經 雙11不孤單！咖啡買一送一又來了 13:032019/11/11 生活 《電子商務》雙11大戰，電商多項數據刷新紀錄 17:392019/11/11 財經 社會熱門新聞 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 被控「染紅」 葉毓蘭怒：誰抹紅我就告 - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 罕見沒爆粗口 館長4字評國民黨不分區 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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