屏東縣新埤鄉箕湖村14日早上11時傳出一名2個月大嬰兒悶死案，目前警方正在調查釐清案情中，初步研判並無他殺。

這起嬰兒悶死案，一開始警方與消防隊傳出消息都不一樣，有說死者是2個月大嬰兒，也有說是2歲大孩童，更傳出是2歲童在床上玩耍不注壓死2個月大嬰兒。潮州警分局指出，目前研判，2個月大嬰兒疑因睡姿不正確，被子悶到沒有呼吸心跳造成，並不是外力介入造成死亡。

屏東消防隊指出，早上11點獲報一名嬰兒在家無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，真正死亡原因要由警方釐清。

(中時 )