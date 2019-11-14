美樂地計畫具有改善兒童遊戲場設施，全面將公園無障礙化等特點，提升市民朋友的生活環境。（陳世宗攝）

台中市政府建設局今年推出「台中美樂地」計畫，規畫全市41座老舊公園成為友善共融的休閒空間；其中，東區東峰、大智公園，南區民興公園、文林公園及永和公園等5處日前均順利完工，14日在文林公園舉行聯合完工啟用典禮；副市長令狐榮達說，美樂地計畫具有改善兒童遊戲場設施，並全面將公園無障礙化，同時將老舊公廁翻轉成友善乾淨空間等3大特點，提升市民朋友的生活環境。

令狐榮達表示，為提升大台中的居住環境，市府推動「台中美樂地」計畫，檢視老舊公園無障礙空間及設施，並根據地區人口分佈，規劃設計不分年齡層、不受限身體障礙、不分族群的友善共融公園空間，讓市民能夠在其中輕鬆自在地休閒活動。

令狐榮達指出，今年台中美樂地計畫編列經費8千多萬元，針對全市41座公園遊戲空間、老舊廁所、步道草坪全面改善，其中，東區與南區投入約1287萬元，改善文林公園等5座公園。

計畫具有3大特點，首先就是要讓步道平順、便於行走，成為輪椅及嬰兒車都可進入無障礙通道，其次則改造兒童遊戲設施，以親子及身障者共融使用為目標，讓孩子們都能安全、放心地遊戲，同時還更新公園廁所，打造舒爽潔淨的如廁環境。

建設局長陳大田說，今天活動場地南區文林公園是一座老舊的社區公園，藉由台中美樂地計畫，市府汰渙不適用的老舊器材及罐頭式遊具，引進鳥巢式鞦韆、磨石子溜滑梯及無障礙的草坪、綠地，未來不管是新闢公園或是老舊公園改善，都能以無障礙、全齡、共融的方式推動。

市議員何敏誠表示，20多年前，東南區原本僅有6座公園，現已增至50多座，全台中公園覆蓋率最高，同時與時俱進，打造共融式的公園，議會會全力支持相關經費預算。羅廷瑋表示，現在的公園好還要更好！感謝市府推動共融式公園，並增加許多讓孩子們可以感官探索與體驗的遊具。

(中時 )