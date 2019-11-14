民進黨立委劉世芳今日於立法院內政委員會質詢表示，聽說高雄已有團體連署罷免高雄市長韓國瑜，所需經費約8千萬至1億元。中選會主委李進勇表示，中選會明年度沒有編列罷免預算，但若有需求，會向行政院申請二備金支應。

劉世芳表示，高雄目前有兩、三個年輕團體，宣稱已經收到30萬份罷免書，準備提案罷免高雄市長韓國瑜。若順利的話會在明年度處理。李進勇回應，依照相關規定，一旦提起罷免，需在25天內完成查對。

中選會表示，罷免案所需經費要視罷免對象而評估，以最近一次罷免案為例。時代力量的新北市立委黃國昌罷免案是1300萬。

劉世芳指出，若罷免案通過，就要進行補選，所以如果要申請罷免經費，也應一併申請辦理補選費用，依評估應該需要2億元。李進勇表示，罷免的經費，相信行政院會支持，但補選的經費，依規定是要由高雄市自行負責。

劉世芳也詢問，近日網路流傳中選會替蔡英文總統量身打造蔡英文條款，修法護航蔡英文總統學歷。李進勇表示，有關公職人員參選登記學經歷部分，國內外學歷證明曾刊登在選舉公報內者可不用再附，這在2011年時已修法，所有候選人一體適用，與蔡英文總統無關。

(中時 )