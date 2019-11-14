清水高中連續兩年獲推動閱讀優秀教師殊榮。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水高中國文科老師楊朝淵、紀千惠指導學生參加閱讀心得寫作比賽，近年來獲獎作品分別高達近70、60篇，學校連續兩年榮獲獲「高級中等學校推動閱讀優秀教師」殊榮，全校師生與有榮焉。

楊朝淵致力於推動學生閱讀寫作，擔任過多場閱讀寫作營講師，並指導學生參加「全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽」，於103學年至今，學生獲獎作品高達近70篇。

楊朝淵熱心公益，平時利用閒暇時間參加新竹縣尖石鄉新樂國小及新北市石碇區石碇國小等偏鄉服務，是位富有教學熱忱及愛心的老師。

紀千惠著有古典詩歌研究彙刊《南唐詩研究》一書，推動學生閱讀寫作，指導學生參加「全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽」，於103學年至今學生獲獎作品高達近60篇。

107學年度配合本校圖書館ipad運用推廣課程，進行國文課程設計「運用ipad進行範文課後統整分享教學」，提升學生學習動力，今年指導學生參加台中市108年度語文競賽高中學生組榮獲作文第一名（代表參加全國賽）；此外，她利用在職進修取得東海大學中國文學系博士學位，終身學習精神勘為學生學習的榜樣。

清中校長黃偉立表示，因應資訊化社會訊息快速流通的環境，學校教師大力推動閱讀活動，以增加學生學習廣度與深度，並藉由閱讀理解能力培養，提升學生從擷取訊息到詮釋整合與比較評估訊息的能力；他也期許更進一步引導學生建立自主學習的習慣與態度，以不斷學習來面對全球化與資訊化的未來社會。

(中時 )