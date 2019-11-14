台北傳統3大廟會慶典壓軸「艋舺青山王祭」16至18日熱鬧登場，北市府今年首度搭配青山王祭典舉辦「帶著年輕人體驗廟會文化」系列活動，展現艋舺最在地、最傳統的宗教文化力。

艋舺青山王祭藝文展演活動16日上午11時30分起在台北捷運西門站6號出口主舞台，由北市吉祥物「熊讚」發送祈福品「鹹光餅」，現場還有台灣戲曲學院歌仔戲學系及參加創意宋江陣大賽獲得殊榮的實踐大學藝陣團隊演出。

下午1時至2時30分推出「踩街來去青山宮」活動，將從西門捷運站6號出口真善美廣場出發，沿著漢中街、長沙街二段、西園路一段、貴陽街二段，走到青山宮廟前廣場。

北市民政局指出，現場報名踩街的朋友，可獲創意臉譜、最應景的青山宮平安符及摸彩券，最大獎是iPhone，邀大家作夥體驗廟會踩街的熱鬧。

12時至下午4時在西門紅樓前廣場設有打卡拍照區，跟青山王合影上傳，可以現場兌換鹹光餅，還有文史展示、手繪臉譜、紙雕、捏麵人等多項民俗DIY體驗，更邀請艋舺青草茶的攤商來現場，讓遊客有機會體驗最在地的傳統飲料。

為了讓更多民眾認識艋舺地區文史，民政局邀請在地文史工作者高傳棋老師，現場口述艋舺歷史，在聽完故事後，亦規畫有艋舺小學堂，響應北市以米代金的政策闖關送平安米活動。

17日晚間8時在西門站6號出口舉辦的藝文紅壇表演晚會，邀請了3組不同凡響的文化藝術團隊，帶來精采演出。包括推廣全球龍獅藝術的「台灣威武五家龍獅總會」開場表演、融合台灣傳統與西方音樂的「絲竹空爵士樂團」以及潮流推動傳統的「鐵四帝文化藝術創意舞蹈團」演出，晚會中亦會抽出參與踩街民眾iphone幸運得主。

最精彩的壓軸則是當日晚間，正逢青山王暗訪，青山宮夜巡隊伍將經過西門町康定路、漢口街、長沙街等路段，還有6號出口的藝文紅壇，市府邀請大家作伙欣賞精采表演外，還能現場一睹繞境陣頭及神尊的風采，親身體驗「艋舺大拜拜」莊嚴與熱鬧兼具的無形文化資產魅力。

青山王出巡具有賞善罰惡、掃除惡煞及安定人心的作用，在青山靈安尊王聖誕前夕，艋舺地區廟宇、行業都會搭設紅壇、聘請藝陣遊行，除了具有人文及信仰的呈現，為了能促使廟會文化兼具藝術、娛樂、觀光休閒及教育的功能，本次青山王祭典活動的精心規畫，邀請市民朋友共同體驗參與廟會慶典 。

(中時 )