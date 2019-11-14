為彌補偏鄉醫療人力不足，行政院會14日通過「公費醫師服務期滿留任獎勵計畫」，將在未來5年投入9億元經費，填補過去7年因一般公費醫師停辦出現的人力缺口，衛福部表示，未來一般公費醫師在偏鄉服務，加上加成最高可領到18萬元。

衛福部醫事司長石崇良表示，公費醫師分為一般公費醫師及地方養成公費醫師，其中一般公費醫師是在偏鄉醫院服務，而地方養成公費醫師則是原鄉離島衛生所服務。由於地方養成的公費醫師的入學條件不同，在地養成的限定設籍在離島及原鄉，人數相對較少，過去一年約20人，2019年增加到50名，但醫學生培育要一段時間，無法馬上進入偏鄉。

石崇良說，至於一般公費醫師跟一般入學管道相同，只是有未來服務的義務要求，一般公費生制度從1975年開辦，在2009年停辦後，到2016年重啟5年500位，但2009年到2016年，其中7年空窗，就是政院通過「公費醫師服務期滿留任獎勵計畫」要填補的空窗。

他表示，一般公費醫師自開辦起已培養6000名醫師，但留任率僅16％，但停辦後這幾年每年分發100位公費醫師已銳減，明年48位，後年20位，接下來就斷層，因此偏鄉3、400名醫師會降到200名，中間會出現100位的落差。

在政院通過「公費醫師服務期滿留任獎勵計畫」後，石崇良指出，未來5年投入9億多經費改善偏鄉醫療人力。也就是對於服務期滿、未滿65歲的公費醫師，願意繼續留在偏鄉的醫院、衛生所、衛生室服務，分別按照偏遠程度、科別，給予基本7萬到10萬每個月的補助，另外會有加成，按照邊遠程度或科別，最高會有18萬元，也就是加成後區間將在12萬元至18萬元。

蘇揆則說，他在11月8日核定「優化偏鄉醫療精進計畫」，預計5年(2019-2023年)投入近10億元，鼓勵600多位服務期滿的公費醫師留任、並進一步希望退休公職醫師也能回任，以穩定偏遠地區醫師人力。

(中時 )