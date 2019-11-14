新北市萬里「維納斯海岸」，獲選為台灣最美的海岸，但日前有民眾竟發現有大批重機車友，為了拍照，不僅將車子違停紅線，更占用一整條馬路。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

新北市萬里「維納斯海岸」，獲選為台灣最美的海岸，但日前有民眾竟發現有大批重機車友，為了拍照，不僅將車子違停紅線，更占用一整條馬路。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

新北市萬里「維納斯海岸」，獲選為台灣最美的海岸，但日前有民眾竟發現有大批重機車友，為了拍照，不僅將車子違停紅線，更占用一整條馬路。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

新北市萬里「維納斯海岸」，獲選為台灣最美的海岸，但日前有民眾竟發現有大批重機車友，為了拍照，不僅將車子違停紅線，更占用一整條馬路。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

新北市萬里「維納斯海岸」，獲選為台灣最美的海岸，但日前有民眾竟發現有大批重機車友，為了拍照，不僅將車子違停紅線，更占用一整條馬路。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

新北市萬里「維納斯海岸」，獲選為台灣最美的海岸，但日前有民眾竟發現有大批重機車友，為了拍照，不僅將車子違停紅線，更占用一整條馬路。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

新北市萬里區漁澳路由龜吼漁港往柳東澳漁港方向的海岸，因為擁有絕世美景，被稱為「維納斯海岸」，也同時獲選為台灣最美的海岸，但日前有民眾竟發現有大批重機車友，為了拍照，不僅將車子違停紅線，更占用一整條馬路，把後方絕美的風景全部擋住，也嚴重影響來往過路行人的安危。

金山交通分隊副分隊長張簡富豐指出，車友將車輛違規停車在紅線，影響到其他用路人權益，警方將嚴格開罰，若駕駛人在場的話，依道路交通管理處罰條例第55條第3項的規定，將處以新台幣300到600元；但若駕駛人不在場的話，將會以第56條第一項第一款來處罰600至1200元。警方呼籲遊客到風景區遊玩，還是要注意行車安全，並維護其他用路人的權益。

警方接著指出，未來將會在海岸線加強巡邏，如果當場看到危停，將當場直接告發。現場路過的民眾，更紛紛為此表示贊同，也有名種感同身受的說，他平時開車行經這路段時，都不時會看到遊客危險的臨停在海岸旁的紅線來拍照，更讓他感覺十分危險。

(中時 )