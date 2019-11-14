LeBron draws the double. Dwight does the rest. pic.twitter.com/tkdnGoWUVG — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 14, 2019

儘管少了「一眉哥」安東尼戴維斯，湖人14日想在自家主場痛宰勇士，仍然是輕而易舉！「小皇帝」詹姆斯貢獻23分、12助攻與6籃板，搭配本季首次先發的庫茲馬22分，湖人120比94痛扁勇士，也送勇士吞下5連敗，勇士真的好慘。

湖人首節就靠詹姆斯、庫茲馬兩人火力，輕鬆擴大領先差距到兩位數，來到第3節，湖人更把領先擴大到20分以上，反觀勇士仍然只靠羅素一人苦撐，幾乎沒什麼反撲強度，也讓詹姆斯末節完全不用上場，很快就套上熱身服看戲。

麥基替湖人貢獻18分、17籃板、2助攻、3抄截與3火鍋的全面數據，「魔獸」霍華也有15分、8籃板，光靠這兩名長人，就把勇士內線徹底打爆，不過湖人替補後衛波普卻在末節左腳踝扭傷提前退場，目前傷勢狀態還不明朗。

勇士仍以羅素21分、8助攻表現較佳，只是眼見勝負提前底定，羅素下半場明顯打來有氣無力，帕斯卡也拿15分，普爾11分，卓雷蒙格林與考利史坦各有10分。勇士接著16日主場出戰塞爾提克，屆時將是聯盟墊底與龍頭的對決。

(中時電子報)