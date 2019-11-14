國民黨2020不分區立委名單昨公布，前警大教授葉毓蘭、反年改團體八百壯士副指揮官吳斯懷、前立委邱毅等人列入安全名單內，民進黨立委林俊憲批評，這份名單是中共指定國民黨成立的自殺突擊隊，國民黨濫用台灣民主制度，甘願做中共禍台傀儡，實在可悲至極。綠委林淑芬也在臉書痛批，有國民黨這些不分區立委的立法院，我們還需要敵人嗎？

林俊憲表示，政治是殘酷、現實、講求實力的，國民黨不分區安全名單，放入完全沒實力，只靠舔共、親共，只剩在中國活動、曝光的不具政治實力者，唯一的可能原因，就是這些人，是由中共指定要求提名。

林俊憲說，國民黨這份荒腔走板的名單，不只一般民眾看不下去，連國民黨副總統參選人張善政也忍不住爆出，國民黨支持者可以把政黨票投給其他政黨的言論。

綠委王定宇說，目前唯一可以挽救中華民國台灣「國家安全、國防機密、盟友互信」的力量，就是台灣人民民主的一票，一票都不投國民黨，拒絕親共極統人士進入立法院，票投國民黨，台灣變香港。

綠委陳亭妃也說，國民黨不分區名單明顯未來要執行和平協議、一國兩制、國家統一，國民黨主席吳敦義只顧自己，相信很多支持者看不下去，也投不下去，尤其是兩岸統一相關議題，相信會讓藍營南部所有參選人會走不出去。

(中時 )