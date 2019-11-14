國民黨今天舉辦「下架『濫權』蔡政府！」記者會，砲轟蔡政府追殺競爭政黨，清算鬥爭打擊異己；打壓非我族群，污名化退休軍公教警消的濫權行徑。會中揭示國民黨2020總統及立委候選人「年金改革」的共同政見有3點，包括「違憲年改廢除」、「合理年改上路」、「基金投資大躍進，財源穩固有保障」。

記者會由國民黨行管會主委邱大展、亞洲警察學會秘書長葉毓蘭、韓國瑜競選辦公室策略小組成員謝國樑、台北市議員應曉薇四人主持。

邱大展公布與黨產會協商的秘密條文內容，指黨產會要求黨產全部收歸國有（即沒收充公），不是國民黨主張的「捐作公益」，等同默認國民黨財產係不當之取得；此外，中投公司董監事需全部解任，等於民進黨又多了幾十個可酬庸的位子。

他強調，國民黨遵照19全大會執行捐作公益、黨產歸零的決議，黨產會已充分瞭解，仍對外卻不斷運用行政資源及發佈假新聞扭曲事實、抹黑國民黨，還漠視黨工（含退休及大量解僱之勞工）應受勞基法保障的權益。蔡總統曾說「勞工是民進黨心裡最軟的那塊」，但做的卻又是另一套，勞工根本是最軟、最好欺負的那塊，將勞工淪為清算鬥爭國民黨的犧牲品。

應曉薇說，「當家不鬧事」，但民進黨執政，天天鬧事，追殺救國團、婦聯會無所不用其極。台灣可以檢討轉型正義，但轉型正義應立基於未來監督人民團體組織，而非針對過去組織，因為有特別想法就殺得刀刀見血。她呼籲大家只要內心存有道德，請一起下架民粹、濫權的蔡政府。

葉毓蘭則說，蔡政府年改過程，最荒謬的是砍了軍警消的退休金後，宣稱1年可省180億元，卻立刻通過8800億元的前瞻計畫預算，內容很多是不必要的買票或安撫樁腳的政策，其中又苛扣軍警消應有的退休保障，此外，還污名化軍警消。若民進黨在制度上無法給軍警消人員合理合情合法的保障，就換國民黨來做。

謝國樑則強調，軍公教是國家的根本，也是社會發展最重要的力量，軍公教並不抗拒改革，但要改得有道理，有尊嚴。民進黨政府為了合理化無情的改革，從總統到內閣成員出言污辱、污名化退休的軍公教人員，讓勞苦功高的退休人員情何以堪？

他說，國民黨總統參選人韓國瑜主張，蔡政府的改革政策太過粗暴，很多退休人員不僅感覺被欺騙，更被污名化到抬不起頭。韓國瑜承諾，若當選必會找回人民與政府間彼此的互信，對年金改革政策一定會重新檢討。

(中時 )