衛福部修改兒童遊戲場設施相關規定，導致台中市許多學校原無不良遊具，因新規範部分限制，遭判定不合格；李麗華在教育文化質詢時，痛批中央亂來一指令，市府雞毛當令箭，小題大作將校園遊器拉起封鎖線，讓學童權益全不見了，要求市府教育局積極改善。

副市長楊瓊瓔表示，因應新規範，台中市政府教育局陸續盤點可使用的遊具，並持續挹注經費汰換不良遊具，期盼中央協助地方編列經費汰換校園不良遊具，保障孩子使用權益。

「教育投資很重要！」楊瓊瓔說，針對有危險性的遊具，市府立即處理，也期盼中央協助地方編列經費辦理相關政策，儘速汰換校園不良遊具。

教育局長楊振昇表示，經盤點學校遊戲器材檢驗結果，全市公私立國小共235校，其中檢驗合格有17校，遊具檢驗不合格有211校，校內無遊具者有7校，目前有783組遊具開放使用、146組未開放使用。

「窮不能窮教育、苦不能苦孩子！」楊瓊瓔強調，市府自106年至108年已挹注近5,250萬元補助38校，汰換老舊及不堪使用的遊戲器材，未來將參採其他縣市經驗成立總務輔導團，透過現勘研擬解決策略；並持續提高預算及爭取中央補助經費，協助改善學校遊戲器材，確保學童安全。

(中時 )