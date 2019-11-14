「我都在菜市場買人參燉湯來補身體？為什麼不行？」、「為什麼人參與蘿蔔不能同時吃？」、「我吃高血壓又降血糖的西藥，這樣我還可以吃中藥嗎？」很多民眾仍習慣於菜市場、路邊攤購買未檢驗合格之中藥，亂煮亂吃亂進補，中國醫藥大學附設醫院針灸科主治醫師洪瑞鴻指出，這些中藥材來源不明，一點都不安全！因此中藥用藥安全一直都是非常需要落實宣導的議題。」

中國醫藥大學附設醫院承接108衛生福利部計畫，在中醫副院長賴榮年的帶領之下，協同全台8家中醫藥衛生教育資源中心，深耕地方，並扎根落實中醫藥衛生教育，共同舉辦近40場衛教，參與民眾超過1600人，與中醫師、藥師及護理師合力，以五大核心「『停』偏方、『看』中醫、『聽』仔細、『選』合格、『用』對藥」口訣，積極提倡中藥用藥安全。

在11月10日的成果發表會中，中國醫藥大學附設醫院也展出衛教教材，衛生福利部中醫藥司也派員出席，8家資源中心：中國附醫、三軍總醫院、彰化醫院、秀傳紀念醫院、嘉義基督教醫院、奇美紀念醫院、柳營奇美紀念醫院及高雄長庚紀念醫院，共同交流寶貴且有趣之衛教經驗。

賴榮年表示：「全台資源中心運用在地化特色，製作教具拼圖、將當地區域與特色美食結合，來提倡四季養生藥材、運用分組競賽、並帶領護眼操暖身活動等方式，改變了大家對於傳統衛教講課的刻板印象，完成一場又一場帶有各縣市特色的衛教講座，也成功吸引各族群民眾知悉中醫藥相關知識。」

(中時 )