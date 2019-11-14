72歲日本知名導演北野武今年6月為了年輕小三，以贍養費200億日圓（約57億台幣）的代價和前妻北野幹子離婚，家產全歸前妻，最近北野武出席活動自嘲離婚後變窮困，身邊朋友也跑光，「早知就跟前妻在一起就好」。而近日媒體報導北野武小三被司機提告，對方以職場霸凌為由，向她求償1000萬日幣（約281萬台幣）。

北野武近年來沾上小他18歲的年輕小三，還傳兩人已有私生子，北野武之後還索性跟小三聯合成立新工作室，並上節目批評元配是「全世界最可怕的人」，而北野幹子始終不肯離婚，直到今年6月才點頭，但條件要求北野武淨身出戶，除了一棟價值3億日圓的房子（約8455萬元台幣）的房子可歸男方，200億日圓家產全歸前妻。

最近一名替北野武工作8年的司機石塚康介向《週刊新潮》報導，指自己不堪北野武小三的職場霸凌，已得到自律神經失調症，為此提告小三，並透露該女愛亂發脾氣，要求他假日工作，還會用監視器和電話控制行蹤，導致北野武的經紀人和造型師都前後離職，司機也在今年7月辭去工作，對此，北野武事務所發聲明否認職場霸凌，稱一切都是莫須有的指控。

(中時電子報)