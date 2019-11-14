民進黨不分區名單再戰，陷入膠著預計4時再開。照片：網友提供（取自ptt）

民進黨今繼續召開中執會將討論並通過不分區立委名單，對於昨晚流出的提名委員會名單，中執委看法不一，會議遲遲無法開始被迫休息，預計休息到下午4時再開。

由於國民黨的不分區名單也尚未做最後確認，黨內人士也私下認為，今天名單出不來也沒有關係。

據了解，被列入第十三名的立委莊瑞雄，原本參加區域選舉，若穩穩選應該可以選上，改成不分區安全名單尾巴，隨時有落榜可能，英系希望能把莊名次往前。

至於海派，據了解，原本有意推主播林楚茵，但現在想改成新北市議員何博文，何也曾是媒體人，轉戰政治參選議員，黨內也私下認為，何博文資歷確實比較完整。

海派的立委中常委王定宇今會前受訪就預告，「我覺得有幾個會跟最後結果不一樣。」

此外，名列名單第一的曾任原民台主播的卑南族洪簡廷卉，昨晚也有人開始散發的資料，背景遭起底，她在2011年至2012年擔任國民黨籍前原民立委簡東明的法案助理，質疑她過去是否跟國民黨還有不清不楚的關係。

並爆料，洪簡廷卉甚至被扯入涉嫌詐領公帑，據高等法院判決內容指出，自2011年9 月5 日起至11月18日止，時任立委簡東明屏東服務處主任，投標原住民舞蹈人才培訓專班計畫；期間表定的教師，除馬姓授課教師有赴培訓班教授7 、8 次舞蹈外，其餘包含簡東明、洪簡廷卉等13位虛列教師，以及助教人員，均未依課程表按時出席前往授課。

此外，洪簡廷卉還有與行政院長蘇貞昌的超越基金會關係十分密切，因此才獲蘇貞昌力挺。

(中時 )