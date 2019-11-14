國民黨不分區立委名單出爐，引發黨內紛亂，各路人馬都跳出來批評，羅智強等青壯派更在黨中央靜坐抗議。這場「不分區之亂」如何解？最強菜農、國民黨立委參選人林佳新今（14日）在臉書提出一份黃金陣容：羅紹和換吳斯懷、林麗嬋換邱毅、孫大千換鄭麗文，林佳新形容這是「黃金陣容，定紛止爭」。

林佳新認為，羅紹和主張把林毅夫抓回來，而且退役後持續關懷弱勢，傾聽台灣社會的聲音， 比坐在人民大會堂聽習近平訓話的吳斯懷更適合代表軍方列不分區

此外，國民黨需要新住民代表，林麗嬋在立法院表現相當亮眼，提回林麗嬋也讓55萬新住民家庭對國民黨放心。邱毅紅統放進不分區絕不可行。

最後是孫大千，林佳新表示，不分區應該要有替總統候選人辯護的，鄭麗文是支持郭台銘的，韓國瑜支持者大多無法接受。換上孫大千也可以整合陳怡潔，讓國民黨總統選票再多一點。

網友們對於這份「黃金陣容」大表贊同，紛紛表示：「漂亮而且認同，不愧是佳新！」、「有遠見、分析的很正確！」、「太漂亮了 這名單」、「早該這樣佈局了」、「鄭麗文還好，把誰的老婆換掉吧1隱藏或檢舉此留言」。

(中時電子報)