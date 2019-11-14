黃姓國三學生使用「微視野計」做低視能復健訓練，視力不良上課吃力情況已有顯著改善。

黃斑部病變

新竹黃姓國三學生雙眼視力不佳，視力僅約0.1嚴重影響學習，就診中醫大新竹附設醫院眼科主任陳瑩山，經檢查是屬常在國小時發生的遺傳性「青少年型黃斑部病變」，使用「微視野計」做低視能復健訓練2個月，視力不良上課吃力情況已有顯著改善。

陳瑩山指現在青少年學習時大量使用手機或電腦，造成黃斑部極大的光害壓力，建議平時應該營養均衡，多吃綠色蔬菜，每天吃1顆蛋，看手機30分鐘休息10分鐘，且不超過1個小時，才是保養黃斑部的最佳方式。

陳瑩山說，「青少年型黃斑部病變」與老年性的黃斑病變不同，臨床上並沒有很好的治療方式，不過利用「黃斑診室」概念，讓病患用「微視野計」的低視能復健訓練方式，不需要開刀，不需要雷射，相對安全及有效。

陳瑩山進一步說明，黃斑中心凹代表人類大腦希望看到的地方，當黃斑部發生病變時，患者的中心視力會下降，透過微視野計，讓黃斑區周邊找1個區域來作為新的固視位置代替黃斑功能，使患者獲得更好的視力。

他說，微視野計主要運用在黃斑中心凹受累的患者，如新生血管、出血、裂孔、前膜等，可用來追蹤病情發展，同時微視野檢查無創、快速，對患者無傷害，是很好的評估方式。

陳瑩山說，「微視野計」可以檢查還可以治療復健，在毆美已廣泛應用於黃斑病變的研究及治療，在國內還是嶄新的概念，中醫大則建立「黃斑部病變整合性照護」體系，將早期檢查、診斷、治療及復健，使患者獲得一條龍式照顧。

(中時 )