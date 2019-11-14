苗栗縣長徐耀昌（左二）14日前往她的服務處，在民進黨縣黨部主委杜文卿（右一）、民政處長彭基山（左一）見證下，送交當選證書。（巫靜婷攝）

許櫻萍表示，遞補上任為責任的開始，將一本初衷，做好選民服務。（巫靜婷攝）

苗栗縣第1選區國民黨籍縣議員謝文禓涉及賄選，二審遭判當選無效定讞，由落選頭民進黨籍前縣議員許櫻萍遞補，14日苗栗縣長徐耀昌親頒當選證書，許表示，感謝選民支持，上任是責任的開始，將以最高標準做好選民服務。許櫻萍將於18日進議會宣誓就職，民進黨4人黨團再添1人。

許櫻萍獲民進黨提名，參加第19屆縣議員選舉，在第1選區（苗栗、公館、頭屋）拿下4794票，排名第10，無緣搶進前9名當選名單，她與同黨落選者徐筱菁，檢舉同選區、國民黨籍當選人謝文禓賄選，經台中高分院判決當選無效定讞，依法進行遞補，成為本屆遞補縣議員第1人。

縣長徐耀昌14日前往她的服務處，在民進黨縣黨部主委杜文卿、民政處長彭基山、文觀局長林彥甫見證下，親自送交當選證書，徐表示，依照《選罷法》規定，由落選第1順位的前縣議員許櫻萍遞補，她在上屆表現可圈可點，被譽為「縣議會之花」，溫和理性之問政深受好評，為民服務不分黨派，在合法範圍內取得共識，縣府將全力協助。

許櫻萍從2014年辭去苑裡鎮代，披綠袍轉戰第1選區縣議員，即以7145票高票當選，但因涉及賄選遭對手檢舉，2016年判當選無效，退去縣議員身分，持續為黨部及地方鄉親服務，本屆除了順利進軍縣議會，她也兼任2020民進黨苗栗縣競選總部執行總幹事職務。

(中時 )