台北市長柯文哲（左三）、伊林模王麗雅（右三）與動物之家志工們，呼籲大家認養流浪犬貓。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市動保處與伊林娛樂14日於市府合作舉辦「2020浪愛回家」記者會。（張穎齊攝）

北市動保處與伊林娛樂14日於市府合作舉辦「2020浪愛回家」記者會。（張穎齊攝）

北市動保處與伊林娛樂14日於市府合作舉辦「2020浪愛回家」記者會，邀請到名模王麗雅、志工，帶著動物之家的狗狗，呼籲大家認養代替購買。台北市長柯文哲表示，明年1月起凡是來動物之家認養犬貓，就送限量版名模月曆，還附送6樣「嫁妝」，包括寵物晶片登記、絕育手術、狂犬病等多價疫苗注射、體檢以及1年的寵物健康保險。

柯文哲指出，北市動物之家目前的犬貓大概有900隻，其中有9成是米克斯混種，從數據來看，動物之家的認養率沒有非常踴躍，大多數犬貓都會在動物之家居住超過300天，所以在動物之家的犬貓，大概都是1歲以上，特別是狗，9成以上都超過1歲，因為一直都沒有被認養，牠們就只能住在動物之家。

柯文哲表示，希望可以透過這些利多活動，鼓勵大家到動物之家認養犬貓，除了到動物之家，市府也找了9家寵物店一起合作，幫忙動物之家的認養活動；他也再次呼籲民眾，要認養不棄養，養毛小孩就一定要負責，不要亂丟，大家如果真的想養寵物，也歡迎到動物之家認養。

王麗雅說，在動物之家志工引導下，她和米克斯「阿肥」，順利讓攝影師捕捉到美好的畫面，呈現在月曆上，希望藉此增加認養數。

動物之家姚姓志工說，前年2月「流浪動物零安樂死」政策上路後，導致棄養的流浪犬貓數量增加，藉由志工們教導後，讓牠們「社會化」，民眾可到此認養比較乖的浪浪。

(中時 )