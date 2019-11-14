綠黨今天公布2020不分區立委名單，婉拒時代力量徵詢的知名精神科醫師鄧惠文列為第1名，其餘依序為綠黨創黨召集人高成炎、桃園市議員王浩宇、律師李菁琪與台灣農業讚創辦人張佑輔。綠黨呼籲，總統支持蔡英文，政黨票投給綠黨，有信心不分區立委當選2席。

綠黨不分區名單亮點的鄧惠文，談起參選動機她表示，面對動盪的社會，不應把希望寄託在少數菁英強勢領導，應該彼此尊重、合諧共存，沒有人是局外人，因此接受綠黨的邀請，希望能攜手保護我們的未來。

鄧惠文說，未來將與綠黨共同推動公托環境、性別平權、生殖平權與醫療照護等相關政策，將自身的臨床經驗結合立法工作，彌補現有制度的不足。

列在第3名的王浩宇表示，國民黨不僅提名荒滅的總統參選人，不分區名單有多位親中人士，極其離譜，呼籲大眾明年總統、立委、政黨票「一票都不投國民黨」，至於總統支持蔡英文，政黨票則投給守護台灣、為更多進步價值努力的綠黨。

綠黨召集人劉崇顯和余筱菁認為，此次陣容涵蓋長期關注性別平權與托育議題、能源轉型、政治、人權律師、科技平台等領域人才，對於名單非常有信心。

(中時 )