爭取年輕租屋族群，蔡英文祭出三箭，今天在臉書宣揚新的租屋補貼政策，明年起將擴大補貼戶數、補貼對象和補貼標準，她說「好消息！租屋族不要錯過！」並強調推動社會住宅8年20萬戶的承諾，「我不會改變！」

蔡英文昨天在新北出席「保二警消社宅及廳舍都更專案里程碑」時表示，提供民眾的租屋租金補貼部分，政府預計2020年要從補貼6萬戶增加到12萬戶，並增加28億的預算準備投入。內政部隨後也說明相關作為。

蔡英文今天在臉書表示，減輕年輕人的居住負擔，我們一直在做，也會越做越多！明年開始，租屋補貼的範圍將繼續擴大。

在擴大補貼戶數方面，將從6萬戶增加到12萬戶；擴大補貼對象部分則納入20至40歲單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭；擴大補貼標準，也從最低生活費1.5倍，放寬到2.5倍。

她說，不只租屋補貼加倍，我們也繼續用多元的模式興辦社會住宅，昨天她就視察了「保二總隊基地警消社會住宅」的最新進度。警消同仁守護民眾，政府就該照顧大家的居住品質。

蔡英文強調，推動社會住宅8年20萬戶的承諾，「用政策體現居住正義的決心，我不會改變！」「小英執政最貼心」「小英說到做到」。

(工商 )