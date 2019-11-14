新北市勞工局今天舉辦身心障礙就業促進論壇暨頒獎典禮，共有61績優單位、個人獲獎，今年首次頒發友善進用單位獎，宜勝橡膠公司聘用逾半數身障員工獲獎，勞工局長陳瑞嘉說，給予身障者就業機會，就能有無限可能。

宜勝橡膠公司位於新北市泰山區，成立已逾40年，主要生產汽機車橡膠零件，目前公司約有20多名員工從事操作油壓機及檢修毛邊工作，其中身障員工就占了半數。

宜勝橡膠公司老闆娘石江彩女說，公司早期因毛邊作業員不足，屢發生延遲交貨情況，又因作業員招募不易，讓公司營運面臨挑戰，所幸透過三重及泰山區就業服務站刊登招聘訊息，並試辦身障職場學習及再適應勞工專案招收身障員工，公司狀況開始好轉。

重度聽障的宜婷（化名）是當年專案引進的員工，她說，因為工作穩定、福利好，一待就是6年，後來又有多名身障者進入公司，目前已有10多名身障同事。

石江彩女指出，公司內有多名聽障員工，一開始在溝通上會有些許不方便，但經過專人指導後，發現聽障員工在工作上的專注度與觀察能力，反而高於一般人，不僅能獨立作業，且都能在時限內完成交辦工作，希望企業及民眾多多給予身障朋友支持。

陳瑞嘉表示，市府重視身障者就業，目前已有27家庇護工場、23處按摩小棧、3家職業重建中心，希望透過頒獎，讓更多人重視身障者就業機會，給予工作機會、激發潛能，讓身障者不須依賴其他人，也能自力更生。

(中時 )