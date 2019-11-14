新竹市今年7月啟用的24小時自動辨識做回收的「無人回收站」，推出至今3個月，全市7個站、11台回收機台，已回收瓶罐超過30萬支。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（右）推動「無人回收站」，3個月就回收瓶罐30萬支。（陳育賢攝）

新竹市今年7月啟用的24小時自動辨識做回收的「無人回收站」，推出至今3個月，全市7個站、11台回收機台，已回收瓶罐超過30萬支，所回收的寶特瓶、鐵罐、鋁罐、廢玻璃瓶4大資源物，重量高達2萬5000公斤，真是小兵立大功。

環保局長江盛任表示，新竹市的無人回收站共設置了7站，共計有11台回收機台，回收站都是24小時運作，民眾可於回收機台投入寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶等4大類資源物，回收機台則分為兩款，1款專收寶特瓶、鐵罐與鋁罐，另1款僅回收玻璃瓶。

無人回收站自今年7月營運至明年8月31日，環保局為打造讓民眾覺得「有趣」的回收體驗，每個月都會搭配節日推出特別的實體兌換活動。

江盛任說，近日就配合11月11日光棍節，舉辦「1111光棍袋我走」，辦理環保袋兌換活動，鼓勵消費者自備環保購物袋，活動期間為11月1日至30日，每周一、三、五晚上6至8點，可以寶石數4500顆兌換環保袋1個，限量30個，兌換地點於周一全聯大庄站、周三頂埔里民活動中心以及周五在全聯食品。

市長林智堅則表示，無人回收站營運3個月期間，感謝4200位市民朋友熱烈響應，享受隨時集點、即刻回收的便利性，同時感謝參與的在地店家和商場，展現企業的環境友善力。

他說，新竹市是全台最重要的科技產業聚落，如何將科技結合環保再落實於生活，又能推陳出新同時提升人情溫度，是身為智慧城市的一大考驗。

新竹市無人回收站就是要打破冰冷的智慧科技，很多人都是透過APP組隊相互合作，共同創造更多點數，破除城市的藩籬，拉近人與人之間的距離，一起創造回收愛地球的溫暖故事，全民守護環境，打造循環經濟的智慧城市。

無人回收站活動方式公布於臉書，民眾可搜尋「Seed U讓回收成為一場遊戲」https：／／www.facebook.com／seedu.city／，或請直接掃描QRcode。

(中時 )