車子撞成這樣，駕駛還自己平安走出來，網友直呼燒好香！（摘自臉書〈爆料公攝〉／陳淑娥台中傳真）

台中市80歲彭姓老翁13日駕駛Ford Kuga小客車，行經后里區三豐路5段時，疑因疲勞駕駛，失控衝撞對向路邊招牌，車子兩側撞得稀巴爛，不過好運的彭翁僅手腳擦挫傷，讓網友紛紛讚嘆「這下車子要大賣了！」

彭姓老翁13日下午3時許，駕駛小客車Ford Kuga行經后里區三豐路5段時，疑因疲勞駕駛失控衝撞對向路邊招牌，造成招牌桿柱損壞，車子右後側及左前側板金嚴重凹陷甚至掉落，可以說是撞得稀巴爛。

不過，網友將影片po上「爆料公社」，直呼一台車子撞成這樣，駕駛還能平安走出來，真是燒好香！友人也紛紛留言說，「這下車子要大賣了！」警方表示，駕駛無酒駕情事，肇事原因待釐清中。

大甲警方呼籲，民眾開車一定要注意身體狀況、養足精神避免疲勞駕駛，並遵守交通規則。

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(中時 )