美國密蘇里州動物救援中心收留一隻額頭中間多了一條尾巴的小狗，牠照片上傳臉書後，這隻原本被遺棄在郊外的10周大小狗瞬間成為網紅，吸引許多人士的目光。

英國廣播公司（BBC）和美聯社報導，名為Mac's Mission的動物救援中心大多收容有特殊需求的動物，在收留這隻特殊狗狗後，將牠命名為「納沃」（Narwhal，意為獨角鯨）。

Mac's Mission表示，納沃額頭上這條尾巴並不會造成任何疼痛，因此並沒有「基於醫療目的移除」的必要。

納沃的照片在臉書（Facebook）迅速竄紅，也讓各界更加了解Mac's Mission成立的宗旨。

Mac's Mission負責人史蒂芬（Rochelle Stephen）告訴BBC，許多有肢體殘缺、唇顎裂、受創等「特殊需求」的動物，安樂死機會很高，有必要給這些動物一個機會，而他們的機構提供的正是這個機會。

史蒂芬表示，納沃「身體沒有疼痛，一玩可以玩好幾個小時」。

史蒂芬表示，納沃昨天已經看過獸醫，X光片顯示，牠額頭中間尾巴並未連結到任何部位，沒有特殊作用，不能左右搖擺，只讓牠成為「最酷的小狗」。

納沃額頭尾巴的大小是牠真正尾巴的1/3。史蒂芬表示，納沃似乎沒注意到自己頭上的這條尾巴。

納沃還未開放認養，Mac's Mission希望等牠長大一點，確認牠臉上的尾巴不會長太大進而造成困擾。

Mac's Mission臉書上有關納沃的照片和影音於24小時內吸引上萬個「讚」，有網友說，多出的小尾巴「如果無害，你們千萬別移除這個讓牠獨一無二的特徵」，還說納沃「實在太漂亮，謝謝你們出手救了牠」。

還有網友說：「納沃，看看你，網路大紅人。你的獨一無二將幫助許多其他的狗狗。幹得好，小兄弟。」

(中央社)