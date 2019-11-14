當眼前的病患變成至親之人，專業醫師該如何面對？亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師林軒任就曾有這樣的經驗，外婆成為自己的患者，目睹長輩承受病痛、還得面對家族期待的壓力，他將心路歷程化成文字，寫成散文「外孫與醫師間的距離」，榮獲台灣醫療報導獎優勝。

提到這段心力交瘁的歷程，林軒任說，當時外婆因肺水腫住院，即便使用最極端利尿劑也無法幫她順利排尿，且外婆呼吸惡化、只能接受洗腎，當時身兼主治醫師與外孫雙重角色，在建議外婆接受「腹膜透析」治療時，真的面對家族中許多質疑與壓力，讓他飽受煎熬。

林軒任回想當時心境，他說，淺層想法是以醫師的立場處理病患病灶，內心深處的外孫角色則希望減輕外婆病痛，所幸在幫她進行腹膜透析後，外婆臉上痛苦減輕、露出笑容，看著她逐漸恢復，才恍然「外孫與醫師的距離其實並不遠」。

林軒任說，得知中華民國醫師公會聯合會為慶祝醫師節，每年舉辦「台灣醫療報導獎」，當時適逢外婆康復出院，便決定記錄下這段過程，沒想到獲選優勝，很開心這段過程與獎項成為外婆與他的美好回憶，未來也願多頭稿分享各類衛教知識。

(中時 )