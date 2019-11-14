黃渤因來不及辦證無法參加林志玲婚禮。（圖／中時資料照片）

王力宏妻子李靚蕾也受邀參加婚禮。（圖／中時資料照片）

台灣第一名模林志玲和老公Akira的世紀婚禮將在本周日於台南市立美術館舉行，除了小S夫妻、蔡康永等人外，陸媒稍早曝光其他受邀名單，包含王力宏太太李靚蕾、黃子佼，而曾和林志玲在《101次求婚》中飾演螢幕情侶的黃渤也受邀，但可惜因來不及辦證遺憾缺席。

林志玲今年6月和Akira雙雙宣布結婚登記喜訊，林志玲婚後表示希望可以成為老公獨一無二、無法取代的好妻子，她盼望能完成從小的願望生雙胞胎，最好是一舉得到龍鳳胎。而兩人本月17日將回到女方家鄉台南舉行婚宴，台南市長黃偉哲今證實南美館已簽約，政府會循古禮準備「嫁妝一牛車」贈送林志玲夫妻，15日將公開嫁妝內容。

而據《新浪娛樂》報導，知情人透露林志玲婚宴將省去伴郎伴娘禮節，包括現場布置一切從簡，王力宏太太李靚蕾、黃渤等人都有受邀，但因時間緊湊，黃渤因來不及辦相關證件，只好遺憾飲恨缺席。

林志玲先前聲明透露，會在台南舉行婚禮是盼望「創造跟爸爸媽媽一樣的回憶」，也能和親友「共築溫馨」，網上前幾天也流出林志玲和Akira兩人穿著白襯衫加牛仔褲拍婚紗照的側拍，簡單的服裝穿搭便襯托出兩人好氣質，畫面甜蜜幸福。

(中時電子報)