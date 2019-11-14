北市議員王欣儀發現，北市140所國小（含附設幼兒園）共計314座遊戲場，但截至目前為止仍有近4成，即52所學校共70座遊戲場不合安全規範，但北市府將這些遊具全數汰換完畢卻要等到2021年，將會使學童有2年沒有遊具可玩。北市府對此表示，9成5的遊具會提早於明年完成改善，降低空窗期。

臺北市長柯文哲允諾，排除少數兒童遊具的汰舊換新，需配合2021年校園工程施工時同步進行，其餘9成5不合安全規範的兒童遊具，將提早於明年完成改善，降低空窗期。

王欣儀表示，教育局今年10月發公文給北市所有公立小學，要求未符合安全規範且設置時間達10以上者，於本月30日前需全數拆除，但遊具在拆除中，又不能同步裝上新的，還需要等到2021年才能設置，會讓孩童在未來2年內都無法使用遊具，實在不合理。

王欣儀認為，在孩童成長階段，「玩」也是很重要的一環，兒童遊具不能有空窗期，為兼顧北市近13萬名學童的遊戲需求及安全，要求校園遊戲場需提早至明年，並全數完成改善，以符合法令規範。

王欣儀強調，針對已取得及未來將取得合格檢驗報告的學校，應加速完成第2階段的入校稽查，以落實兒童遊戲場管理及保障兒童遊戲安全，同時也希望柯文哲務必重視教育，以及學童的學習、遊憩環境，苦民所苦、將心比心，為國小學童家長來著想。

(中時 )