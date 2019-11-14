大政治大爆卦-無色覺醒》請問吳主席! 韓選上總統重要 還是你當立法院長重要？ 14:142019/11/14 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨不分區立委名單昨正式出爐，黨主席吳敦義則自列第8名，羅智強今面諫吳應退至第14名，往邊緣調，資深媒體人趙少康更是拍桌痛罵吳敦義20分鐘，表示自己沒看過這麼自私、臉皮如此厚的黨主席。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 【旺董開講】蔡衍明：無色覺醒是庶民心聲 兩岸良制比賽愛台灣 15:522019/11/11 政治 新聞幕後》如何自我定位 吳主席須慎思 04:102019/11/12 政治要聞 逼宮吳敦義 百萬韓粉下一步驚死人！ 09:292019/11/12 政治 民進黨不分區喬不定 中執會宣布休息明天繼續 16:062019/11/13 政治 吳敦義抱支持者痛哭 宅神怒飆1個字 16:062019/11/13 政治 陳水扁列不分區立委 中監： 由選務單位認定 18:052019/11/13 政治 簡直是國民黨自殺聲明 04:102019/11/14 時論廣場 吳主席與惡的距離 04:102019/11/14 時論廣場 政治熱門新聞 宋楚瑜副手出爐後 學者為韓國瑜感嘆 - 政治 進不分區引全黨基層反彈！他終於說話了 - 政治 韓粉注意！韓國瑜今將有重大宣示 - 政治 張善政喊對不分區失望？韓國瑜回應網傻眼！ - 政治 震撼！吳敦義為何排第10？趙少康爆秘辛 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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