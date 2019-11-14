改善台中市旱溪水環境、同時打造周邊親水設施，相關工程目前持續推動中，為了解工程進度，立委何欣純與市議員林德宇、李天生特別視察旱溪工地，期許透過雲橋、彩橋的詩作，打造旱溪周邊成為優質水利園區。

水利局第三河川局指出，此次旱溪水域改善工程總經費約1.7億元，目前正施作雲橋、彩橋與水利園區相關設施。台中市政府水利局則強調，2座景觀橋總長度約58米、寬4.5米，預計明年6月完工後，大里區將增加一處適合民眾休憩的美麗河岸空間。

何欣純表示，旱溪排水水環境與鄰近區域設施改善工程，除透過水利園區的設置改善水質，也規畫增設雲橋、彩橋2座景觀橋梁，讓旱溪沿岸更顯如詩如畫，特別的是，2座橋的命名取用詩人徐志摩《再別康橋》中的詞句，盼完工後成為旱溪排水美麗詩篇中的一景。

除雲橋、彩橋的設計別具風格，旱溪改善工程中的水利園區也設計有眺望平台、景觀生態池及綠林廊道等設施，林德宇說，這些規畫結合水利、景觀與人文、休憩特色，打造大里區新風貌。李天生表示，此工程的推動將可大幅提升居民生活品質，盼工程進度如期完成。

(中時 )