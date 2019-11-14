昨(13)日國民黨不分區立委名單出爐，亞洲警察學會秘書長葉毓蘭排序第一。針對媒體詢問是否支持兩岸統一的問題，她兩度強調「我支持中華民國」，並稱「我只是中華民國一個非常忠貞的國民黨黨員」。

關於政治色彩的問題，葉毓蘭表示，自己很想知道那些指控她「染紅」的人究竟是誰，自己非常想要提告。她強調，從過去到現在自己從未拿過中共一毛錢。

今(14)日葉毓蘭更是在自己的臉書上貼上一則自由時報的報導，並附上一段文字：

「我是中華民國國民，唯一支持中華民國。20年來我進大陸的名片上都有中華民國的國旗，即使在與中國公安部長見面時，遞上的也是有國旗的名片。誰敢抹紅我?!」不難看出，葉毓蘭對於被貼上「紅色標籤」十分動怒。

不少網友在留言區下面替葉毓蘭加油打氣，「匹夫無罪，懷璧其罪。身為不分區之首，必然成為箭靶，學姊若非言行都正，國民黨怎敢如此推舉。」、「行的正，橫眉冷對千夫指！」、「教授加油，強力支持捍衛自己的名譽，謝龍介議員說過：我說過的話我承認，我沒說過的話也別想塞我嘴裡！」

(中時電子報)