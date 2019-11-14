大陸知名男星王寶強，3年前爆料老婆馬蓉跟自己的經紀人宋喆有婚姻外的不正當關係，婚變的兩人鬧開了鍋，離婚官司打了長達2年才終結，今年1月正式恢復單身，兩人也漸漸恢復在社群上分享圖文，各自回歸正常生活，沒想到馬蓉離婚還未滿1年，繼被傳懷孕後，又爆遭冒牌留學生詐騙，人財兩失，引發熱議。

馬蓉恢復單身後，帶著孩子過生活，她經常在社群網站分享日常照片，看起來生活愜意優渥，因此傳出她離婚後得了王寶強一半的財產，之後又傳她懷孕，如今則傳她成了冒牌留學生的目標，被騙財騙色，有不少網友留言「真的，被一冒牌海歸（留學生）騙了」、「主要是騙錢，色那都是帶過的…」，繪聲繪影，讓外界更加好奇。

而基於耐不住的好奇心以及關心，馬蓉遭假留學生騙財騙色傳聞爆出後，有網友到她的版面留言，憂心表示群組都說她被騙「妳要小心啊」，馬蓉則親自現身回應，大嘆這又來了，每天都有新鮮八卦，「一會富商，一會懷孕，一會又被海歸騙」，覺得無聊也看膩了，不禁抱怨：「這是內心多麼希望我不好呀！」。

(中時電子報)