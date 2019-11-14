行政院農委會水土保持局與台中市政府共同舉辦「水土保持服務團全國大會師」。（農委會水保局提供／陳世宗台中傳真）

農委會水土保持局與台中市政府14日共同舉辦「水土保持服務團全國大會師」，邀請近200位全國21個縣市水土保持服務團代表到台中參與4年一次的盛會；市府副秘書長陳如昌感謝團員為水保事務的付出與奉獻，期勉持續落實水土資源保育，他也藉此宣傳2020台灣燈會在台中，邀請共襄盛舉。

今日活動由農委會水土保持局長李鎮洋、市府陳副秘書長及水利局長范世億共同揭開序幕。

副秘書長陳如昌表示，很高興今年能與農委會水土保持局共同舉辦此次盛會，為讓水土保持觀念深入社區，台中市今年除透過國語或閩南語方式至社區宣導講習，更首度於客家或原住民人口較多的社區，以客語、原住民語進行水土保持業務宣導；未來將推展至更多社區，讓水土保持宣導更接地氣，也將持續以主動積極態度，推展水土保持管理工作，落實水土資源保育及國土保安。

今日全國水土保持服務團齊聚一堂，陳如昌也藉機邀請大家來台中參加2020台灣燈會，此次主展區在后里馬場及森林園區，展期從明年2月8日至2月23日，主題有雨林秘境及藝想世界，展現生態永續、藝術美學及科技智慧、傳統創新的意象。

副展區則在文心森林公園，展期從今年12月21日至明年2月23日，以童趣樂園為主，呈現親子歡樂、活力宜居的氣象，每個展區都有不同風格，歡迎大家一起來台中賞花燈、看美景，順道到台中各區特色景點遊玩，享受台中的美好。

(中時 )