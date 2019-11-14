在高雄付了3000萬元頭期款簽約訂2戶豪宅建案的葉姓女屋主，驗屋時發現一堆缺失，建商國泰建設扣了她1500萬元違約金還不肯協商，她提出抗議還遭提告妨害名譽，葉女14日不顧天氣微寒，穿著低胸上衣及熱褲，在台北市議員徐立信陪同下，到台北地檢署控告國泰建設詐欺、侵占、背信等罪。

葉小姐指出，她在2013年11月下訂國泰建設在高雄農十六特定區的「R13馥建築」豪宅建案，她相信國泰建設的信譽，不過，房屋有二次施工違章建築、未依規定施作前後門防水閘門、屋內也有多處瑕疵，國泰建設也不提供驗屋資料讓她入內驗屋，變相將「買屋價金」改為「違約金」，強取侵占約1500萬元。

葉小姐並表示，當初約定「賣方應提供信託契約影本」，結果國泰建設通知她匯錢的帳戶，竟是一般帳戶而非信託專戶，她自身財產被挪用卻毫不知情，國泰建設又不願協商，今年5月她曾到國泰人壽大樓前拉布條抗議，卻反遭國泰控告妨害名譽，所以決定挺身提告。

至於葉小姐的指控及抗議，國泰建設在5月間就曾回應，已盡力協助葉女解決房屋問題，是葉女遲未辦理交屋及後續手續，無法容忍的情況下，才會解約並沒收違約金。

(中時 )