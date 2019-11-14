中市潭子區在2年前發生一起延燒7間民宅火災，經台中市火災鑑定委員會綜合研判，起火原因是鄭姓男子在2樓配置插座電源配線短路引燃火災，台中地院依公共危險失火罪判鄭男徒刑4月，得易科罰金，可上訴。其他災戶並提出刑事附帶民事賠償，由刑庭法官移民庭法官審理。

台中市潭子區在2017年9月間發生一起民宅火災，台中市消防隊獲報前往救災，火勢延燒7間民宅，所幸無人傷亡。

事後，台中市消防隊調查鑑識經現場勘查採證、綜合現場火勢及濃煙發展經過、各房屋及屋內物品燒毀情形、住戶訪談等跡證，研判起火戶是鄭男住家，起火處是2樓雜物間東南側的插座電源配線發生短路起火；台中市政府火災鑑定委員會決議，也做出相當結論。

判決書指出，鄭男雇工在在2樓雜物間加蓋，並由1樓沿牆面縫隙配接到2樓，配置室內插座電源配線，但他否認是失火戶，辯稱火災發生時，他與妻子都在屋內，如果他家2樓是起火點，且延燒鄰戶，勢必早已熊熊大火，為何他們都毫無察覺，報案時間還比消防隊到場還晚，並有人指證，消防隊到場是針對鄰戶2樓北側鐵皮屋灌救， 他指控起火點應該是鄰戶。

台中消防隊鑑識人員災後勘查鳥瞰各災戶及燒損程度，發現鄭宅屋內牆面及家具受燒嚴重；再根據搶救時拍攝照片，東側窗戶竄出火舌及黑色濃煙、西側窗戶完好未受燒，研判火流是來自鄭宅2樓東側。鑑識人員勘查鄭宅鄰戶2樓及1樓牆面及家具，發現僅輕微受煙燻黑等跡象，而研判火流來自鄭宅。

法官採信台中市消防局及火災鑑定委員會的鑑識結果，根據現場勘查人員在鄭宅2樓雜物間東南側確實發現插座電源配線有發生短路現象，有電線短路會出現球狀結晶跡象，且發現雜物間靠近插頭處燒得最嚴重等原因，而認定起火點。法官認為鄭男未發現2樓雜物間起火，是因為當時火勢尚未全面擴張，且他也沒上樓查看。

(中時 )