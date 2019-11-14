台南亞太國際棒球訓練中心第二期統包工程評選揭曉，由具有施作台南市美術館統包工程、國家運動訓練中心宿舍等重大公共工程經驗的聯鋼營造工程股份有限公司承攬，總工程經費約17.98億元，履約工期為1400日曆天，預計2023年底完工。

台南市長黃偉哲非常重視這項國際級的重大建設，要求務必做到最好的品質，並如期完工，因應世界性賽事的進行與訓練。

台南亞太國際棒球訓練中心第二期統包工程，主要工程主球場規畫內野觀眾席1萬5000席，外野觀眾席為1萬席，副球場規畫內野觀眾席3000席、獨立室內訓練場、戶外投打練習區及2座內野練習場。二期成棒球場設計概念為以環狀包覆式水滴漣漪的意象，係因工區位置比鄰臺灣海峽，尤其棒球精神為投捕活動核心焦點式運動，整體以自然美學，呈現「力與美」棒球風格。

成棒主、副球場設計亮點為球場結構層具有通透性，減少球迷觀眾之悶熱不適感；內、外野設置廣廊層，讓路徑間互相流通，創造不同觀賽感受。於基地內創造便道，使球員、車輛動線便利進出，電梯可通往各層，使使用者方便清運，各空間單元規劃具有明確動線及指標，使球員及觀眾容易找到方向定位。

球場結構設計上部為鋼結構，下部採RC構造，設計理念則以鋼結構桁架系統呈現簡單構造美學，達到抗震耐風結構性能，球場設備提供最有效率排水系統及最佳球場燈光照明，讓球員於賽事使用時具有舒適安全性之場地；主、副球場設計特點皆以人性化與使用觀賞多樣性角度設計，並朝向無障礙通用設計及防災避難於15分鐘內逃生疏散需求及結合周邊大眾運輸系統設施，有效輸送人潮為目標。

工務局強調，場地皆符合國際棒球賽事標準，同時可結合少棒一期開放民眾提供觀賽使用之便利性，創造台南城市球場鮮明意象與綠建築新地標。

工務局表示，在二期成棒球場完工後結合一期少棒工程打造完整的亞太國際棒球訓練中心，成為全年性複合式棒球訓練場地，提供機會讓青少年一圓棒球夢，也提供亞洲地區職業棒球隊、國家代表隊、業餘棒球隊最佳訓練場地，並兼做辦理國際賽會競賽場館，期望推動棒球體育展演交流，並結合現有自然景觀與鄰近台灣歷史博物館園區，成為台南城市新核心。

(中時 )