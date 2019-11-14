國民黨不分區名單昨天拍板定案後，引發各界反彈，黨中央今天中午緊急發布明天召開臨時中常會通知，外界推測名單可望做調整。黨主席吳敦義下午參加活動前受訪證實，不分區立委名單「會改變」，自己的排序也會往下調整。

不分區名單出爐後，引發青壯派強烈反彈，北市議員羅智強、徐弘庭、游淑慧昨徹夜在黨中央前「靜坐夜諫」，黨主席吳敦義上午前去致意解釋。據悉，黨中央中午突然在中常委群組中，緊急發布明天召開臨時中常會，聚焦於「如何贏得2020總統勝選及國會過半」。

吳敦義下午參加台灣國際發明得獎協會頒獎典禮前，面對媒體詢問，先呵呵笑開懷，反問媒體是猜測還是有訊息管道得知，直到媒體說黨中央文傳會有證實後，吳似乎豁然開朗「噢」了一聲。

吳敦義接著說，上一回是中常會決定，要改變一定要經過中常會同意，並證實不分區名單會改變。媒體追問排名第10名的吳敦義也會有所變動？吳說，會往下調整。

媒體又問，列在安全名單邊緣？吳敦義避而不談，僅說「不要這樣，對不起，對不起，讓我過好不好」，他多次重聲「反正明天就知道」。至於是否感到委屈，吳說「沒有所謂委屈」。

(中時 )