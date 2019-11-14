網友在PTT發文詢問，使用免治馬桶是否真的很乾淨？（圖／摘自PTT）

許多家庭及公共場所都有免治馬桶，但也有不少人質疑免治馬桶真的乾淨嗎？有網友在PTT發文，去大賣場逛免治馬桶時，本來也想買一台，沒想到父親卻說出驚人之語，讓她當場崩潰。

這名網友在PTT發文指出，日前和父母逛到大賣場的免治馬桶區時，本想順勢說服父母買一台，想不到父親竟說「嘿隆用塞水（那都用屎水）在沖屁股」，而且父親講超大聲，不僅讓原PO超尷尬，連一旁的服務人員也立刻上前解說，強調噴嘴有溫水自潔功能，無須擔心衛生等問題。

聽到父親這麼說後，原PO不禁好奇，發文詢問大家家中是否有裝免治馬桶？使用免治馬桶會不會反而不乾淨？結果貼文引起兩派網友論戰。對於原PO父親的說法，讓許多有潔癖的網友崩潰，紛紛回應「覺得髒＋1，在每個人的咖稱附近」、「為什麼要為了一個屁X濕整個下半身」、「我也覺得很髒，它是從馬桶伸出來的欸」、「我完全沒有想使用那噴頭出來的水」、「還是用蓮蓬頭直接沖最方便」。

也有人認為「當然是乾淨的水」、「有痔瘡就知道免治的好用了」、「日本全國用都沒事，你爸在怕什麼」、「絕對比用衛生紙硬擦來得乾淨」。

(中時電子報)