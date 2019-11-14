繼上周一款降血糖藥回收後，食藥署昨公布另一款降血糖藥「快如妥錠10毫克」下架回收。該款藥為第二型糖尿病患用藥，原預計可使用2年，但在接受的安定性試驗時發現主成分低於標準，等同提早過期，1批藥品7日起下架回收。因市佔率不高，民眾如使用該藥，需前往原就醫療院所換藥。

「快如妥錠10毫克」為處方藥，主成分為Mitiglinide calcium hydrate。該款藥的機轉在於透過刺激胰島素的分泌，達到血糖控制的效果。此次回收的產品共有1批，批號為G031109。

食藥署藥品組科長洪國登表示，「快如妥錠10毫克」原預計可保存2年，在上市6個月、12個月，接受安定性試驗時都符合標準，但在第18個月試驗時發現主成分過低，等同提早6個月過期。

北市聯醫陽明院區藥師蘇柏名表示，主成分不足的藥品效果較差，糖尿病患若使用，可能因血糖不穩引起昏厥，對70、80歲的老人家相當危險。「快如妥錠10毫克」市佔率不高，生產的廠商不多，民眾若使用此藥，應儘速前往原領藥的醫療院所，請醫師協助改藥。

針對「快如妥錠10毫克」主成分不足一事，洪國登表示，食藥署仍在請廠商調查原因。因該藥品屬於2級回收，業者需在1個月內完成回收。若無法如期完成，可申請展延，若展延後仍未完成回收，可依《藥事法》處以2至10萬元罰鍰。

(中時 )