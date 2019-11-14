許時推出國語創作新專輯《＃ChillChillAllGood》，日前舉行專輯同名演唱會，演出時他即興脫口秀、真心話大放送，笑說平日不能在IG說的話，這次開唱一次說個夠！就讀台大戲劇系的許時坦言19歲時被學長邀約到酒店見識，結果在大哥面前被拱心驚驚的演唱饒舌，笑說之前好友介紹嬌滴滴女生，原本不能接受嬌嬌女，但經過把酒暢談後，發現女生也可以有知性與可愛兼具。

他近日忙學校期中考與演唱會，笑說期待比緊張多，對於首次個唱表現，有信心地給自己打80分，而個性酷酷的老媽則親燉膨大海幫忙潤嗓，讓許時直說感謝老媽的暖心充電！演唱會上，許時嗨唱10首新歌與金曲，為了人生的第一次個唱，許時直言期待大於緊張，近來剛好碰上學校期中考，又要忙練團成被演唱會，感受到蠟燭兩頭燒的壓力，「但我仍淡定的解決搞定當天才考完期中考，晚上開唱，這些都在考驗我的應變能力，OK的沒問題啦」！

問到首次個唱壓力，孝順的許時表示第一次個唱有些壓力，但這些跟母親照顧我多年壓力，比起來真是小太多了啦！許時笑說：「為了個唱，平日個性酷酷的老媽，早就言明演唱會當天有事，無法到場，但很窩心的連著一週親燉膨大海為我潤嗓，超感謝的。」演出前許時還禱告與禁聲30分鐘，期待迎接人生的第一次。

許時近日推出新專輯《＃ChillChillAllGood》。（角落娛樂提供）

(中時 )