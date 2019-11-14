網紅潔哥個性直率，加上講話一針見血，常在網路上造成話題，昨天在臉書PO出上次泰國旅遊的插曲，直言：「知道在泰國不給小費的後果嗎」？原來是住飯店一早趕著出門忘了給小費，回來時竟發現打掃人員不僅盥洗用具沒補齊，連房間都沒有整理乾淨。

潔哥去泰國玩住了頗氣派的飯店，隔天一早由於要趕車，匆忙出門便忘記給小費，晚上回飯店才發現不僅沒提供免費水，盥洗用具也沒給齊，連房間廁所也沒整理乾淨，但隔天出門記得給小費，返回飯店就一切正常，不過換朋友住的房間忘了給小費，沒想到就「歷史重演」一次，對此她表示雖然不是什麼大事，但還得特地下樓拿補品，就會讓人觀感有些不佳，不禁反問網友：「不曉得是剛好我們遇到清潔人員忘記，還是故意的，就不得而知了」。

潔哥臉書全文。（圖／潔哥/李秉潔臉書）

對此有網友回應，表示之前去泰國玩時，帶團的導遊就有告知一定要放小費，因為當地基本工資很低，基本上都是靠小費維持生計，不過也有網友有類似經驗，表示忘記給小費房間就被停水了，讓潔哥直呼：好慘。

(中時電子報)