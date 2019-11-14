沙鹿親子館14日上午隆重開幕，吸引許多親子開心遊玩。（陳淑娥攝）

沙鹿親子館14日上午隆重開幕，吸引許多親子開心遊玩。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿托育資源中心為擴大服務年齡層，14日升級成沙鹿親子館隆重開幕，吸引許多親子湧入同歡樂；社會局長彭懷真表示，這是台中市第7處親子館，未來將陸續在增設達到13座目標。

沙鹿親子館14日上午盛大開幕，包括台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠等也共襄盛舉；現場有三代同堂的親子帶來喜慶鑼鼓來弄獅表演作為開場，洋溢著一片溫馨又熱鬧氛圍。

彭懷真指出，市府將原有「0至3歲托育資源中心」升格為「0至6歲親子館」，沙鹿是第3處升級的親子館，也是台中市第7處親子館，他感謝弘光科大幼保系提供專業資源，並承接大甲、石岡親子館，可以說是包山包海服務。

沙鹿親子館位於兒福中心2樓，以「親子鹿徑－愛童樂」為主題，占地近200坪，除了有寶寶區外，更規畫圖書區、益智區、音樂區、美術區、體能區等，讓孩子能盡情探索。

社會局指出，目前台中共計有南屯、坪林、大甲、大里、北區、豐原、沙鹿等7處親子館，未來將規畫增設石岡、太平、大雅、烏日、北屯及東區，達到13處親子館目標。

沙鹿親子館14日上午隆重開幕，社會局長彭懷真出席典禮。（陳淑娥攝）

沙鹿親子館14日上午隆重開幕。（陳淑娥攝）

(中時 )