盧姓男子在網路批踢踢實業坊，不實發文「震撼！韓國瑜承認帶職參選總統是錯誤選擇」，被警方以散佈謠言，依違反《社會秩序維護法》移送法辦。台北簡易庭認為，盧男的發文不致使人產生畏懼、恐慌，影響公共安寧，且總統候選人為何參選是可受公評之事，裁定不罰。本件警方可抗告。

台北市警中山分局移送說，盧男今年10月2日在批踢踢實業坊看板「HatePolitics」（政黑版）發布「震撼！韓國瑜承認帶職參選總統是錯誤選擇！」的不實言論，涉及違反社維法。

法官調查後，認定盧男確有發佈相關內容，他辯稱因議員逼問韓「為何選總統」、韓回答「歸咎於民意與天意」，所以他自行解析，認為漢語的「歸咎」是把罪過推給別人或推給其他因素，所以韓知道自己錯了，但有民意跟天意逼他犯下致命錯誤等。盧還說，如果不是這樣，韓國瑜應該回答歸因於就好。

法官認為，盧發表的文章不是憑空捏造，標題雖然容易使人產生錯誤認知，但在內文已有解析自己主觀評論的依據，依貼文下方網友討論的內容，有網友也質疑盧的解析是自己加註，不會產生畏懼、恐慌心理。

裁定理由認為，總統候選人為何決定參選，是可受公評之事，盧的言論，屬憲法保障言論自由的範疇，縱有瀏覽者討論，也不足以使聽聞者產生負面心理、進而影響公共安寧，不符違法構成要件，裁定不罰。

(中時 )