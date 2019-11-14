國內騎乘大型重機風潮日盛，但違規及車禍案件也隨之增加，據統計，新北市今年1至9月已有5名重機騎士死亡、437人受傷，死傷人數都攀新高。主要肇事原因以超速行駛、未保持安全距離、違規超車、未依規定減速等項目居多，都與車速或操控不當有關。

新北市交通警察大隊表示，部分大型重機騎士會在山區道路競速，因山區道路狹窄、彎道視距不足，如遇下雨天更易打滑自摔，只要駕駛人稍有疏忽就容易衝入對向車道，即有可能造成嚴重事故。

統計分析，大型重機車禍發生地點大多集中在彎道處，車禍發生以對向擦、碰撞居多，大部分與騎士過彎未減速有關。

交通大隊提醒，騎乘大型重機應謹守「完善保護裝備護具」、「強化防禦駕駛觀念」及「進階安全駕駛訓練」三大要點，行經彎道路段，切勿超速行駛，適當放慢車速並注意對向來車狀況，在彎曲幅度較大的路段更必須提早減速，預留安全反應空間，以免車輛因離心力太大而駛入對向車道或衝出路外，更不要跨越雙黃線超車，預防發生事故。

針對大型重機易肇事路段，警方將會持續實施交通稽查，並運用科技執法，加強取締各項違規行為，交通大隊統計，今年1至9月取締大型重機車超速行駛9922件、違規超車含駛入對向車道1025件、違反標誌1466件。

(中時 )