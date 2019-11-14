許多國中小校舍老舊甚至有安全疑慮急需改善，不過，礙於地方財政困窘及中央給的補助款不足，改建時程一拖再拖。台中市議員李榮鴻14日在市議會文化教育業務質詢中，質疑民進黨中央執政，為了選舉可以到處灑錢政策買票，投資基礎教育建設卻少得可憐。

市議員李榮鴻說，外埔區外埔國中老舊校舍整建工程，總經費1億4600多萬，教育部只補助320萬，只有2％(2趴)，連零頭都算不上，剩下的1億4300多萬都要台中市自己籌措，而大甲區大甲國小北棟校舍拆除重建，總經費1億1100萬，教育部也只補助4000萬，約二成四左右。

李榮鴻強調，他非常關切也支持老舊教室盡快重建，給孩子更舒適安全的學習空間，但是中央補助卻七折八扣、非常小氣。中央光是給交通部推動國民旅遊秋冬補助加上夜市抵用券一口氣就灑了40億，每個學校老舊危險教室拆除重建經費大約一億多，中央卻不給補助，實在很沒道理。

教育局長楊振昇說，台中市從105年-108年各國中小學校舍新建及拆除重建工程，總經費約45億5614萬，其中台中市要自籌約35億，約占77％，反觀中央只補助10億5900多萬，比率只有二成三，真的很少。楊振昇強調，中央要推動地方教育建設地方樂觀其成，但中央只給二成補助、要地方負擔八成，相當不合理，最好應該全額補助。

李榮鴻指出，最近市議會業務質詢，民進黨接連追問副市長楊瓊瓔帶職參選的事情，這根本是為了選舉擾亂議場秩序。民進黨內帶職參選的狀況到處可見，蘇貞昌、蘇嘉全、林佳龍、賴清德等人都是帶職參選，李榮鴻呼籲民進黨要罵別人之前先檢討自己，如果只想搞選舉不監督市政、不認真為民服務，就讓楊瓊瓔來當立委為台中市爭取更多建設經費。

(中時 )